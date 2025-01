Nerdpool.it - My Hero Ultra Rumble: arriva la Season 9 con nuovi personaggi

Leggi su Nerdpool.it

La Stagione 9 di Myè ufficialmente iniziata, con l’introduzione di Kurogiri, un membro dell’Unione dei Villain, il cui obiettivo è proteggere Shigaraki. Oltre al nuovoo, i giocatori potranno scoprire una serie di contenuti aggiuntivi, inclusicostumi e uno scenario inedito.Kurogiri: una nuova minaccia Kurogiri entra in gioco con il suo bizzarro “Warp Gate”, un’abilità che gli permette di creare e manipolare una nebbia oscura per formare portali. In battaglia, può utilizzare la nebbia per attaccare gli avversari o per spostarsi rapidamente. Inoltre, dispone di una capacità speciale chiamata “Bailed Out”, che gli consente di avvicinare a sé un alleato a terra per salvarlo.Il villain è disponibile con un costume aggiuntivo chiamato “Commander of Dark Clouds”.