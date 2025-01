Musica | il collettivo SLF e le nuove vie del rap napoletano

Leggi su Ildenaro.it

“A Napoli oggi c’è una scena urban consolidata e ne siamo felici. Non vogliamo sembrare poco umili, ma crediamo che anche noi siamo riusciti a costruire qualcosa di importante nella nostra città, portando avanti un movimentole che sta dando sempre di più i suoi frutti. Speravamo succedesse e siamo felici che sia anche grazie a noi”. E’ quanto affermano i componenti di SLF, acronimo di “Solo La Fam”, ilartistico formato da alcuni tra i più importanti esponenti del rap campano: MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Yung Snapp e Niko Beatz. Da oggi è disponibile “We the Squad 2”, il nuovo album pubblicato dalla Warner Music Italy. “”We the Squad 2” – spiegano i rapper – è culto. In qualche modo è la continuazione di quello che avevamo iniziato con il primo capitolo. Nasce sempre da una volontà di essere liberi e divertirci, prima di tutto.