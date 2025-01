Sport.quotidiano.net - Muscoli, tecnica e tanta voglia di arrivare. La Vis punta ancora su Ignacio Molina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nonostante l’assenza di una parte del tifo organizzato la Vis a Terni, non vuole porre fine ai propri sogni. Nella giornata di ieri i gruppi "Pesaro Ultras 1898" e "Gioventù Pesaro 2014" hanno infatti detto che non andranno in trasferta. Decisione dovuta all’ imposizione della tessera del tifoso, necessaria ad accedere alla struttura, non approvata da questa parte di tifoseria biancorossa. Supporter vissini che tuttavia potranno continuare a sostenere Juana lungo. Infatti dopo il rinnovo estivo di capitan Manuel Di Paola fino al 2029 e quello di Riccardo Zoia fino al 2028, la Vis blindandofino al 2027 toglie un suo pezzo pregiato dal mercato. L’attaccante argentino classe 97, autore fin qui di due reti (decisive per la vittoria casalinga contro la Lucchese) era stato ricercato in questa sessione di mercato da Messina, Arzignano ed Altamura.