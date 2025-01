Mps tenta la scalata a Mediobanca | lancia offerta di scambio da 133 mld

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 24 gen. (askanews) – Monte dei Paschi di Siena ha deciso di promuovere un’pubblica ditotalitaria volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di. L’Ops valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale delle azionirilevato alla chiusura di Borsa di giovedì (15,227). L’avrà a oggetto un massimo di 833.279.689 azioni ordinarie, rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie (incluse le azioni proprie detenute). Per ciascuna azioneportata in adesione all’, Mps offrirà un corrispettivo unitario pari a 2,3 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione. Pertanto, per ogni 10 azioniportate in adesione saranno corrisposte 23 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione.