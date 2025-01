Mps prova la scalata a Mediobanca | offerta pubblica di scambio da 133 miliardi

Lapresse.it - Mps prova la scalata a Mediobanca: offerta pubblica di scambio da 13,3 miliardi

Torna a ravvivarsi il risiko bancario: Monte dei Paschi di Siena presenta un’ditotalitaria da 13,3di euro sulle azioni di. Lo ha comunicato l’istituto senese con una nota. “Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., conclusosi ieri sera sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha apto il lancio di un’divolontaria su tutte le azioni ordinarie di– Banca di Credito Finanziario Società per Azioni”, si legge nel comunicato. I principali azionisti di Mps sono il Tesoro con l’11,7%, Delfin (la holding della famiglia Delvecchio) con il 9,9%, e Caltagirone con il 5%. Delfin e Caltagirone sono anche azionisti di. Premio del 5,03%Per l’operazione di Mps su, il rapporto di concambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di Mps per ogni azione esistente di, che comporta un prezzo implicito dipari a Euro 15,992 per azione, e un premio pari al 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025, spiega ancora la nota di Mps.