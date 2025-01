Ilgiorno.it - Morte di Jennifer, dopo la patente ritirata Massimo rischia i domiciliari

Lecco, 24 gennaio 2025 – Arresti. Li ha chiesti il pm incaricato del caso per, il 22enne che era al volante della Bmw serie 1 su cui c'era anche Jessy, la ragazzina di 13 di Lecco morta giovedì scorso,sei giorni di coma irreversibile, in seguito al tremendo incidente stradale, avvenuto all'alba di venerdì 10 gennaio sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana, provocato proprio dalla guida diinfatti correva, a oltre 150 chilometri orari. Inoltre Michele, il 19enne di Malgrate che era anche lui in macchina, ha riferito che era ubriaco, come lui del resto. L'esame dell'alcolemia svolto in ospedale in realtà è risultato negativo, con un parametro inferiore rispetto ai limiti di legge, ma è stato svolto solo due ore e mezzal'incidente. Oltre a quanto riferito da Michele, ci sono anche almeno 3 video girati una manciata di minuti e qualche centinaio di metri prima dello schianto.