Ilgiorno.it - Monza, tornano i parcheggi in piazza Cambiaghi: novità e tariffe

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 gennaio 2025 – Da febbraioin superficie in. Il verdetto, atteso dal giorno in cui sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area lo scorso giugno, poi terminati poco prima di Natale, è finalmente arrivato: non sarà un’eliminazione del servizio dicome qualcuno (soprattutto dal centrodestra monzese) paventava, ma una riduzione del numero degli stalli dai 200 del passato a poco più di 100, in gestione aMobilità, società in house del Comune. L’accesso L’accesso, che partirà da febbraio, sarà regolato dalla sbarra posta da via Colombo, appena prima del confine della Ztl che inizia dal civico 9, spostato in questo punto giusto settimana scorsa, a circa una cinquantina di metri più avanti rispetto a prima. Orari Ilo sarà utilizzabile 7 giorni su 7 tranne che nelle fasce orarie dei mercati settimanali del giovedì e del sabato, che impegnano ladalle 5 alle 17, e in eventuali giorni di mercato straordinario.