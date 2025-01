Lanazione.it - Montemurlo e Valbisenzio a gonfie vele

Due vittorie per chiudere al meglio il girone di andata. Le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1 continuano a volare. Nel girone A laBasket si impone per 72-68 fra le mura amiche contro Basket Donoratico e mantiene la seconda posizione in classifica, salendo a quota 24 punti, sempre a 2 lunghezze dalla capolista Basket Calcinaia. Partenza a rilento per i montemurlesi, sotto nel punteggio fino quasi all’intervallo lungo. Dopo la sosta negli spogliatoi la squadra biancorossa lotta punto su punto con il team ospite, che comunque chiude avanti di misura all’ultima sosta. Nel quarto finale la solida difesa difa la differenza, insieme con la precisione dei padroni di casa dalla lunetta. Discorso simile per il Cmb, che si aggiudica per 75-63 il quasi derby in casa dell’Union Campi Basket, salendo a quota 24 punti e conservando il secondo posto in solitaria nel girone B, a 6 lunghezze dalla capolista Virtus Certaldo.