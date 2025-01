Ilfattoquotidiano.it - Monte dei Paschi di Siena tenta la scalata a Mediobanca: “Volgiamo creare il terzo polo bancario”

diha presentato un’offerta pubblica di scambio totalitaria per. Un affondo che segna un nuovo capitolo, forse il più importante, nella stagione del risiko, che vede attive Banco Bpm, impegnato nell’opa su Anima e a sua volta destinatario dell’offerta ostile di Unicredit. Il Consiglio di amministrazione di BancadeidiS.p.A., conclusosi giovedì sera sotto la presidenza dell’avvocato Nicola Maione, ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria su tutte le azioni ordinarie di– Banca di Credito Finanziario Società per Azioni. L’Ops valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di giovedì. Mps, si legge in una nota, offre 23 azioni per ogni 10 azioniportate in adesione.