Monopoli: inizia il Sudestival Cinema

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Dal 24 gennaio al 15 marzo 2025 torna il, il festival lungo un inverno della Città di, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico.Giunto alla sua 25esima edizione, ilè il punto di riferimento delitaliano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime delitaliano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di.Un traguardo importante, un quarto di secolo per un’edizione ricca di ospiti importanti, eventi, e proiezioni in anteprima che vedrà il fulcro come sempre nel concorso dei lungometraggi, a cui si affiancherà il concorso dei documentari – a cura di Maurizio Di Rienzo -, la sezione Gli Imprescindibili, le Masterclass, Corta è la notte – selezione di cortometraggi a cura de La Rete dei festival dell’Adriatico – e ilper i più piccoli con la sezione Kids – a cura di Marino Guarnieri.