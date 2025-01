Noinotizie.it - Molfetta: uno spettacolo per la Giornata della Memoria, uno per quella del ricordo Il primo domani

Di seguito il comunicato:Due spettacoli per riflettere su passato e presente a, in occasionedel. È il palcoscenicoCittadegli artisti a ospitare gli eventiterza edizionerassegna ‘Per non dimenticare’, promossa dall’Assessorato alla Cultura diin collaborazione con Teatri di Bari.Sabato 25 gennaio alle 20.30 in scena Tanto vale divertirsiCompagnia Uno&Trio. Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci protagonisti di un surreale omaggio alla comicità del ‘900 e alla sua storia: un’incessante cavalcata tra frizzi, guizzi e lazzi in fuga da una tragedia che intanto s’avvicina, esattamente come il “pubblico” che incombe al di là del sipario, scandendo il tempo che resta con rumori che ricordano l’avvicinarsi minaccioso di giganti o di strani apparecchi di guerraPer ladel, domenica 16 febbraio alle ore 19, è Carlo Colombo – pianista, autore e cantante trevigiano, figlio di profughi giulianodalmati – ad affrontare lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria eDalmazia.