Mister Movie | Perché ET l’Extraterrestre di Steven Spielberg è stato vietato ai bambini

“ET” è un classico senza tempo che ha incantato generazioni di spettatori. Il capolavoro di, uscito nel 1982, ha incassato quasi 800 milioni di dollari e ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.ET: un successo cosmico con qualche ombraMa dietro il successo planetario e la colonna sonora indimenticabile di John Williams, si nascondono alcune controversie che hanno accompagnato il film fin dalla sua uscita.Un’amicizia universale, ma non senza ombrePensato inizialmente come un film horror, ET ètrasformato dain una fiaba moderna che celebra l’amicizia e la perdita. Tuttavia, alcune sequenze, come l’inseguimento da parte del governo o la malattia di ET, hanno suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra i critici scandinavi.