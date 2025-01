Mistermovie.it - Mister Movie | Paolo Bonolis porta il suo Avanti Un Altro al posto di Striscia La Notizia?

Le indiscrezioni sul futuro professionale dinon si placano. Dopo anni di successi alla conduzione di programmi come “un!” e “Ciao Darwin”, il popolare conduttore sembra pronto a nuove sfide. Ma quali saranno i suoi prossimi passi?UnaldiLa?Un’indiscrezione ha fatto il giro del web:potrebbe prendere ildilanel palinsesto di Canale 5. Tuttavia, questa ipotesi è stata smentita categoricamente da Giuseppe Candela, alimentando così la curiosità sui progetti futuri del conduttore.un! in prima serata: una novità in arrivoNel frattempo, è certo che “un!” si prepara a una nuova avventura: lo show sbarcherà in prima serata con puntate speciali. Una mossa strategica per consolidare il successo del programma e conquistare un pubblico ancora più ampio.