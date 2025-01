Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Rabbia contro Lorenzo Spolverato, fan in rivolta dopo la diretta

Negli ultimi giorni, la decisione degli autori deldi non punire adeguatamenteed il collega amico Luca Calvani, entrambi in prima persona imputati di violazioni del regolamento, ha suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori e sui social. Entrambi i concorrenti hanno ammesso di aver infranto le regole: Calvani ha rivelato di aver ricevuto un piccolo bigliettini di carta da parte dell’ex concorrente Enzo Paolo Turchi, mentre inveceha confessato di aver usato il cellulare per navigare sui social durante la sua partecipazione al “Gran Hermano” in Spagna. Nonostante le chiare violazioni, gli autori hanno deciso di “graziarli”, scatenando il malcontento del pubblico.Nessuna sanzione per Luca Calvani ealMolti telespettatori si aspettavano che,le ammissioni dei due concorrenti, ilintervenisse con una sanzione severa, come una nomination d’ufficio o una punizione esemplare.