Mistermovie.it - Mister Movie | Culpables, Gabriel Guevara risponde alle critiche sulla saga

Leggi su Mistermovie.it

, giovane e talentuoso attore, ha recentemente catturato l’attenzione non solo per il suo ruolo nel secondo capitolo della, intitolato È colpa tua, ma anche per una citazione che ha acceso il dibattito. Il film, uscito su Prime Video il 27 dicembre, continua la travagliata storia d’amore tra Nick e Noah, interpretati dae Nicole Wallace.La trilogia e il destino dei protagonistiLa, basata sui romanzi di Mercedes Ron, è giunta al suo secondo episodio, lasciando i fan in attesa del capitolo finale, È colpa nostra, previsto nei primi mesi del 2025, sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale. La storia, ricca di conflitti e dinamiche sentimentali intense, ha raccolto opinioni contrastanti, con alcuni spettatori che hanno definito l’amore tra i protagonisti “tossico” e poco edificante.