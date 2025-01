Mistermovie.it - Mister Movie | Crolla EA, crisi in Azienda dopo il deludente rapporto finanziario

Leggi su Mistermovie.it

Electronic Arts (EA) sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia finanziaria.la pubblicazione di un recente, lo studio ha subito uno dei crolli azionari più significativi di sempre, con una discesa del 17% nel valore delle sue azioni. Questo crollo è il risultato diretto delle delusioni legate ai recenti lanci e alle aspettative non soddisfatte.Il flop di Dragon Age: The Veilguard e EA Sports FC 2025Uno dei principali fattori che ha contribuito al crollo delle azioni è la performance di Dragon Age: The Veilguard. EA aveva inizialmente stimato di vendere 3 milioni di copie del gioco, ma la realtà si è rivelata ben diversa: solo 1,5 milioni di giocatori si sono avvicinati al titolo, portando lo studio a considerarlo un fallimento commerciale.