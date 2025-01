Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: Brave New World prevede un debutto record al botteghino

Leggi su Mistermovie.it

New, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe (MCU), è destinato a diventare un successo immediato al. Secondo le previsioni di Deadline, il film dovrebbe incassare circa 95 milioni di dollari nel weekend di apertura, che durerà quattro giorni, grazie anche al lunedì festivo in occasione del President’s Day. Con l’uscita prevista per venerdì 14 febbraio, questo nuovo episodio della saga diè pronto a conquistare il pubblico con la sua combinazione di azione, suspense e nuovi sviluppi narrativi.Il ritorno di Sam Wilson comeNewsegna una pietra miliare nel MCU, poiché Anthony Mackie prende il posto di Steve Rogers nei panni di Sam Wilson, il nuovo. Nel film, Sam Wilson è chiamato a fronteggiare una cospirazione che coinvolge il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Thaddeus “Thunderbolt” Ross, interpretato da Harrison Ford.