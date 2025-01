Lanazione.it - “Mio figlio di 6 anni in ospedale per sospetta frattura a un braccio, rimandato a casa: mancano gli ortopedici”

Orvieto (Terni), 24 gennaio 2025 – Nientenemmeno il pomeriggio. Le fortissime carenze che si registrano nel reparto di ortopedia del Santa Maria della Stella sono ormai diventato uno stillicidio di cui fanno le spese quasi quotidianamente i cittadini. L'ultimo episodio si è verificato martedì pomeriggio. Un genitore ha accompagnato ildi seiinper unadi un, ma dopo essere stato sottoposto ad un esame radiologico, lo hannoperché in servizio non c'era nessun ortopedico. Un episodio grave, ma in linea con quanto sta purtroppo avvenendo da molto tempo in un reparto che continua ad essere privo del primario e sotto organico di almeno tre specialisti rispetto a quanto previsto dalla pianta organica che contempla, sulla carta, sei medici specialisti.