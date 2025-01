Lanazione.it - Minacce ed estorsioni a scuola, incubo baby gang. Arrestato un ragazzo di 16 anni

Pontedera (Pisa), 24 gennaio 2025 –edtra ragazzi delle superiori. Succede a Pontedera, dove undi 16è statodalla polizia mentre si faceva consegnare da un suo compagno di30 euro. Gli agenti si sono presentati nei giorni scorsi al villaggio scolastico, d’accordo con la procura minorile, dopo diverse segnalazioni. Il contesto dellescolastiche Gli estorsori, che sarebbero più di uno, con vessazioni ecostringevano le vittime, studenti in situazione di fragilità tutelata, a versare ogni giorno somme di denaro fino a 50 euro. Gli episodi sarebbero avvenuti sia fuori dagli istituti che all'interno, durante le ore di lezione. Le vittime non avrebbero mai denunciato per timore di ritorsioni, pur vivendo un grave disagio personale al punto da non voler più frequentare la