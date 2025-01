Migrantisindaco Newark | blitz illegali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.50 "non resterà a guardare mentre delle persone sono terrorizzate in modo illegale". Così il sindaco della città del New Jersey,che denuncia idi agenti federali dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice)."Senza mandato di cattura" sono state arrestate persone senza permesso di soggiorno, ma anche cittadini americani. Operazioni dell'Ice anche a Chicago e Boston. Un giudice federale ha bloccato il decreto di Trump per abolire lo Ius soli. "E'palesemente incostituzionale", sosiene. Trump annuncia ricorso.