Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, la nave Cassiopea operativa e pronta ai trasferimenti. Con il rischio di nuovi viaggi a vuoto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laè operativo a sud di Lampedusa e pronto a trasferire altriin. Il governo ha deciso di non aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea e di riattivare il noto Protocollo. Ai primi di novembre, il tribunale di Roma aveva sospeso il giudizio sulle convalide dei trattenimenti in, rinviando alla Corte Ue la questione dei “Paesi d’origine sicuri”. Decisioni che, almeno dal punto di vista giuridico, hanno di fatto messo in stallo iindiprovenienti da Paesi d’origine che l’Italia considera sicuri. Con la legittimità dei trattenimenti oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte europea, che ha fissato una prima udienza per il 25 febbraio, appare improbabile che i prossimi giudici italiani investiti delle stesse valutazioni non sospendano a loro volta il giudizio.