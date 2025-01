Lanazione.it - Mezzi pesanti: i controlli della Polizia Municipale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 gennaio 2025 –: iserrati nelle giornate da parte del nucleo autotrasportodi Arezzo. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio sono stati controllati 20ed elevate 11 sanzioni relative a tempi di guida e riposi che i conducenti professionali devono rispettare. Molti anche i veicoli stranieri controllati e nel caso specifico per due di loro sono state elevate sanzioni per trasporto abusivo internazionale per conto terzi e per manipolazione del sistema di abbattimento delle emissioni degli inquinanti tramite l'emulatore ADBlue, lo strumento che simula il sistema omonimo presente nei veicoli diesel moderni progettato per ridurre le emissioni di ossidi di azoto trasformandole in vapore acqueo.