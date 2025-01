Quotidiano.net - Mercati azionari europei incerti dopo apertura Wall Street: focus su Mps e Mediobanca

del Vecchio continente senza una direzione precisal'avvio di: Parigi sale dello 0,5%, seguita da Milano in crescita dello 0,2%, mentre Francoforte è sulla parità, con Amsterdam e Madrid in calo dello 0,3%. Negativa anche Londra, che cede lo 0,4%. Lo spread Btp-Bund tiene a 109 punti base, con l'euro solido (+0,5%) a 1,047 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia il gas scende di circa un punto percentuale sotto i 49 euro al Megawattora, mentre il petrolio prova e tenere quota 75 dollari al barile. In questo contesto, in Piazza Affaril'annuncio dell'Ops di Mps suè ovviamente al centro dell'attenzione il settore finanziario: Monte dei Paschi si conferma molto debole e lascia sul terreno il 7% a 6,48 euro mentre piazzetta Cuccia sale del 4,7% a 16 euro rispetto a un'offerta del Monte a quota 15,992.