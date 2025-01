Ilgiorno.it - Medicina estetica. Le ultime novità al centro di un talk

Mercoledì 29 gennaio alle 18.30 ci sarà il secondo appuntamento del format “Remedys“, dedicato allenel settore medico estetico. L’evento, nella sede di Studi Remedy in via Buonarroti 2 angolo piazza Piemonte, è organizzato in collaborazione con Face Team, leader nellaavanzata: offrirà l’occasione di scoprire i nuovi trattamenti proposti – a partire dal mese di gennaio – dai due partner e di approfondire come, con tecnologie di ultima generazione e approcci personalizzati, si possa valorizzare al meglio la bellezza individuale. La serata prevede un breve intervento degli specialisti di Face Team e un momento conviviale con aperitivo e networking.