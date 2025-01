Ilrestodelcarlino.it - Medaglia sospesa per il carabiniere: “Nessuno riapra più quelle vecchie ferite”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 24 gennaio 2025 – Nel 1930 scrisse ’Viva il Primo Maggio’ su un muro del paese, il tribunale speciale lo condannò a diciotto mesi di carcere, tre anni di vigilanza speciale. Ma Guerriero Vandini, morto il 17 novembre del 1979 a 67 anni, la grazia non la chiese mai. “Non voleva piegarsi a Mussolini”, racconta il figlio Agide Vandini, 79 anni, scrittore, memoria storica di Filo, palude fino al secondo dopoguerra, teatro nel XIX secolo delle scorribande di briganti, in testa Stefano Pelloni, il Passatore, cortese solo in qualche libro. Bar ’Del Portico’, via 8 Settembre 1944, la provinciale che divide in due quel borgo di case della frazione di Argenta. Poco più in là, è già Romagna. Di qua, è ancora provincia di Ferrara. Ma l’accento non inganna. Attorno campagna, tutta campagna sotto una coperta di nebbia spessa.