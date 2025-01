Maurizio Battista la comicità romana fa tappa a Un’Estate da Belvedere

Leggi su Ildenaro.it

Ci sarà anche ladialla decima edizione di “da”. L’artista romano sarà in scena giovedì 10 luglio aldi San Leucio, a Caserta, col suo divertente “Summer Tour”. Lo spettacolo – prodotto da Fabio Censi – rientra nell’ampio cartellone di eventi del festival prodotto e organizzato da Lwr Srl di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e punti vendita autorizzati. Con questo “Summer Tour”,esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia.