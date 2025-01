Ilrestodelcarlino.it - Matelica spalle al muro, la vittoria manca da tre mesi

Ilsi prepara a ospitare la Portuali Dorica per cercare di conquistare una"scacciacrisi", necessaria ad alimentare una classifica che sta diventando preoccupante. I biancorossi, reduci dalla sconfitta di Chiesanuova, non vincono in casa dal 20 ottobre. Dunque, obiettivo doppio: tornare al successo davanti al proprio pubblico e allontanarsi dalla zona retrocessione. La Portuali Dorica, che domenica scorsa ha vinto in casa contro l’Urbino (2-1), è indietro di tre lunghezze e occupa uno dei quattro posti della griglia play out. Si tratta quindi di un avversario diretto. Mister Ettore Ionni, per preparare bene la partita, ha chiesto ai suoi ragazzi di ripartire dal buon secondo tempo di domenica a Chiesanuova. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico per questa sfida. A livello di movimenti, intanto, non ci dovrebbero essere novità.