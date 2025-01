Sbircialanotizia.it - Massimo Ghini, “con ‘E se mio padre’ racconto la storia vera della mia famiglia allargata”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’attore inaugura il Sudestival : "E' un piccolo fenomeno in cui girato con pochi soldi, che non ha avuto la raccomandazione di nessuno" "Mi piace definirlo 'un piccolo fenomeno', girato con pochi soldi, che non ha avuto la raccomandazione di nessuno. Ci stiamo sacrificando per farlo arrivare a più persone possibili". L’uscita nelle sale è .L'articolo, “con ‘E se miolamia” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.