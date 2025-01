Thesocialpost.it - Mangia carne cruda, si trova il corpo invaso da parassiti: immagini shock

Leggi su Thesocialpost.it

Un caso impressionante di infezione parassitaria legata al consumo dipoco cotta è emerso recentemente, sebbene risalga al 2021. La vicenda è stata resa nota dal dottor Sam Ghali, medico di pronto soccorso in Florida, e ha catturato l’attenzione della comunità scientifica per le sue implicazioni sulla salute pubblica. La radiografia del paziente, oggetto di studio presso l’ospedale universitario di Sao Joao a Porto, ha rivelato la presenza di migliaia di cisti nel, causate da un’infezione parassitaria.L’infezione si è sviluppata dopo che il paziente, rimasto anonimo, ha consumatodi maialeo poco cotta. Le larve di tenia presenti nellaingerita si sono diffuse nel, dando origine a una condizione nota come cisticercosi. Questa patologia, provocata dal parassita Taenia solium, può colpire vari organi e tessuti, inclusi i muscoli e il sistema nervoso.