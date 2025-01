Zonawrestling.net - Mandy Rose: “Non so se e quando tornerò al wrestling”

Nell’ormai lontano 2021, la WWE decise di dare la chance adi diventare il volto della divisione femminile di NXT e la wrestler colse l’occasione al balzo: la, infatti, ha regnato come NXT Women’s Champion per ben 413 giorni, riuscendo anche a fondere la sua cintura con l’NXT UK Women’s Championship. A dicembre 2022, la WWE decise di allontanare la wrestler per via dei suoi account “piccanti” e da alloranon ha più rimesso piede sul ring, concentrandosi principalmente all’attività social.Parlando ad Highspots’ Virtual Gimmick Table, l’ex campionessa di NXT e leader della Toxic Attraction, ha parlato che non ha idea ditornerà a lottare, lasciando anche aperta l’ipotesi di un ritiro definitivo:“Non sono sicura di avere una risposta a questa domanda. So che è una domanda che mi fanno ogni giorno.