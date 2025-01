Quotidiano.net - Mafia Slime 2 di Nerissima Serpe e Papa V domina la classifica Fimi-GfK degli album più venduti

2 nato dalla joint venture diV eassieme alle produzioni di Fritu (e con le collaborazioni di Shiva, Kevin Mopao, Artie 5ive, Gué, Rasty Kilo e Tony Boy) balza in testa alla-GfKe dei vinili e con Wop Wop al sesto posto in quella dei singoli. Scivola in seconda posizione Guè, che 7 giorni fa aveva debuttatondo tutte le categorie con il suo nuovoTropico del Capricorno e scalda i motori per il palco di Sanremo. Completa il terzo posto del podio in discesa dal secondo Bad Bunny con Debí tirar más Fotos di cui piazza ben due singoli nellaapposita: Dtmf al primo posto e Nuevayol al terzo. Quarta piazza per Olly - atteso in gara tra i Big a Sanremo - con Tutta Vita, seguito al quinto posto l'inossidabile Dio lo sa - Atto II, da 33 settimane in, di Geolier che ha annunciato la sua prima data all'Arena di Verona il 27 settembre.