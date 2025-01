Ilfattoquotidiano.it - Mafia, nelle intercettazioni dei boss le minacce al giornalista Palazzolo: disposta la protezione

Nuoveda parte di Cosa nostra nei confronti delSalvo. Il risentimento deiper il cronista della redazione di Repubblica a Palermo è contenuto in alcunetelefoniche. La Squadra Mobile ha informatoche da quei dialoghi sono emerse “gravi ostilità nei suoi confronti“. Per questo motivo è stato attivato un servizio di tutela per il.Siciliano, 54 anni, inviato di Repubblica,è uno dei più attenti cronisti sul fronte delle vicende relative agli affari di Cosa nostra. Negli ultimi tempi si è occupato della scarcerazione dei, che dopo condanne all’ergastolo per omicidi e stragi hanno ottenuto permessi premio, nonostante non abbiano mai collaborato con la magistratura.ultime settimane, infatti, molti irriducibili sono tornati a Palermo in “vacanza premio”.