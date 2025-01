Maccio Capatonda vuole girare un film horror | Voglio esplorare questo mondo

Leggi su Open.online

Marcello Macchia aliasviene definito un genio: «Mi fa molto piacere ma lo vivo anche male. Adesso sono il primo ad avere grandi aspettative su me stesso. Inoltre più lo dicono, più diventa difficile riuscire a mantenere un livello tale per cui tornino a farlo di nuovo. Sono sempre molto severo rispetto a quello che ritengo geniale», dice in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Chiara Maffoletti dice che da bambino non era votato alla comicità: «Quando ero piccolo volevo fare prima l’attore poi il regista, in particolare di. Ne ho anche girato qualcuno, appena mi hanno regalato la famosa telecamera: avevo nove anni».Da bambinoHa iniziato a«poco più che bambino: dai 14 ai 16 anni ho girato e montato tre mediometraggi, un thriller e anche alcuni sketch comici, ma la comicità la vedevo come un hobby.