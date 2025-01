M - Il figlio del secolo gli episodi 5 e 6 sono cruciali per il destino della democrazia

Leggi su Gqitalia.it

M - Ildelè più di una serie televisiva. È un capolavoro artistico difficile da incasellare in qualcosa di prestabilito. Semplicemente perché non esiste niente altro di simile. L'impegno con il quale il progetto è stato realizzato sa di portentoso, così come la capacità di unire tanti piccoli splendidi mosaici in un'opera d'arte senza precedenti. Dalla regia alla recitazione, dalla scelta delle musiche ai colorifotografia, dai rimandi al passato e, soprattutto, al presente, alla sottile (ma non troppo) critica alla società. Joe Wright ha collezionato e fatto suo il meglio del meglio sul mercato, restituendo un fascino così ambiguo e vischioso da non poterne più fare a meno.