Lo stile easy-chic di Letizia di Spagna con il blazer rosa (low cost)

In occasione della 45ª edizione di FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, ha scelto un look minimal ma di grande impatto. La regina ha indossato pantaloni aderenti, top e monopetto di Zara. La giacca pastello si caratterizza per spalline ben definite e linea sartoriale. La mise è stata completata da un paio di décolleté con tacco basso di Pretty Ballerinas e orecchini firmati Gold&Roses. Ha dimostrato, ancora una volta, di sapere mescolare eleganza e accessibilità.