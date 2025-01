Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: comanda Odermatt! Casse da top 10, fuori Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A GARMISCH DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA12.14: Era rientrato da poco dopo l’intervento al ginocchio Pinturault, davvero sfortunato. Ci sono i sanitari in pista che lo stanno imbragando per portarlo verso valle, forse con l’elicottero o con il toboga12.12: Va in rotazione e cade il francese Pinturault che si toglie gli sci e deve sdraiarsi per il dolore. La stessa curva che ha traditoma per il transsembra che ci sia un problema al ginocchio sinistro12.11: perde tanto nel finale anche lo svizzero Meillard che chiude con un ritardo di 96 centesimi ed è decimo. Ora Pinturault12.08: Male sulla diagonale finale il canadese Read che perde tantissimo nel finale e chiude con un ritardo di 1?37 ed è 12mo12.