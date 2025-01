Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, c’è un’assenza pesante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14:38 Bionaz incrementa vistosamente su Iliev ai 2.2km.Giornata soleggiata oggi ad, temperatura perfetta in pista.14:36 Bene Bionaz al chilometro e mezzo, fa segnare il miglior tempo con 1?9 su Iliev.14:35 Ricordiamo quindi i vincitori nelle precedenti 4di Coppa del Mondo: Jacquelin; Uldal; Fillon Maillet e Johannes Bø.14:32 Partito Didier Bionaz! Primo degli azzurri, può sicuramente ottenere un risultato di prestigio!14:30 Non parte Andrejs Rastorgujevs (LAT), che salì sul podio nella 20 km di Ruhpolding 8 giorni fa. Assenza!14:30LADI14:25 Ricordiamo anche la situazione della Classifica di specialità: Johannes Bø davanti con 243 punti; 2° Jacquelin (219), 3° Samuelsson (206) e 4° Lægreid (204).