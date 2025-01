Ilgiorno.it - L’energia che unisce il mondo il legame tra uomo e ambiente e l’ospedale del terzo millennio

Ragionamento, dialogo, confronto, su temi sociali attuali. Sarà questo il fulcro della terza edizione di UmanaMente, rassegna culturale al Teatro Manzoni di Monza, dal 18 febbraio al 6 aprile. Il titolo, “Costruire comunità“, vuole significare "quanto la costruzione di un condiviso spirito comunitario sia oggi una sfida necessaria", commenta l’assessora alla Cultura, Arianna Bettin. "Ogni conferenza – prosegue – proporrà un punto di vista unico su come sia possibile collaborare insieme per affrontare le sfide del nostro tempo, da quelle sociali fino alle questioni climatiche". Il 18 febbraio si inizia con “Connessi e in ascolto:che cie cambia il“, il cui protagonista sarà il monzese Diego Passoni (nella foto), conduttore radiofonico e attivista per i diritti Lgbtq+.