Legalità, Fiamme Gialle in aula per gli studenti del Ferraioli di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

La detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti, il possesso illegale delle armi, la sicurezza pubblica, la lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale, ma soprattutto, il valore del rispetto delle regole e l’importanza del ricorso a comportamenti sempre adeguati e corretti. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro formativo con i militari della Guardia di Finanza di, organizzato dall’Istituto Alberghiero “A. Esposito” nell’ambito del progetto “Incontri per la”.Protagonisti, glidelle classi quinte del plesso di via Gorizia, l’appuntamento ha visto relatore il tenente Federico Senatore del Gruppo Pronto Impiego di.“Un confronto assolutamente proficuo con chi quotidianamente opera sul campo al servizio della collettività, un’esperienza, dunque, particolarmente efficace di un percorso di crescita volto a formare non soltanto competenze e abilità professionali ma anche e soprattutto sociali”, ha sottolineato, a margine dell’incontro, la dirigente scolastica dell’istituto Rita Pagano.