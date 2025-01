Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 24 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242025 Ariete Luna transita ogni mese in Sagittario, per due giorni e mezzo, non è detto che bisogna ogni volta intraprendere un viaggio, ma oggi è un'idea da tenere presente. Allontanandovi dall'ambiente di lavoro vi allontanerete anche dal pericolo di reagire troppo vivacemente alle osservazioni e alle critiche. Questo è un lusso che non vi potete permettere, avete bisogno di aiuto, collaborazione. A proposito: voi a che cosa aspirate in questo momento? Progetti d'amore. Toro Amore, affetto, simpatia. Oggi sapete esprimere tutto quello che sentite, sapete protestare in modo giusto nel lavoro. Immediato aumento dell'attività professionale, conseguente aumento di guadagno, riescono le speculazioni e gli investimenti sotto la guida di uno dei transiti più importanti per la ricchezza, Mercurio e Saturno.