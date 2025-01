Latina sorpreso con la droga in casa pronta per lo spaccio… ma è ai domiciliari

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025 – La Polizia di Stato, ha denunciato in stato di libertà un uomo di, classe 1969, già noto in quanto soggetto pregiudicato, trovato in possesso di sostanza stupefacente presso la propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arrestiper altri reati.Gli investigatori della Squadra Mobile, durante alcuni servizi di appostamento ed osservazione effettuati sotto l’abitazione dell’uomo, avevano notato uno strano via vai di persone, soggetti noti per essere abituali assuntori di droghe e per verificare le ipotesi investigative, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione. Qui hanno rinvenuto 68,444 di hashish suddivisa in 12 dosi oltre una dose di anfetamina del peso lordo complessivo pari a gr. 0,489.Nell’ambito della stessa perquisizione, all’interno dell’abitazione e delle cantine in uso all’uomo è stato trovato materiale per la pesatura, confezionamento ed il taglio della sostanza consistente in nr.