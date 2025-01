Panorama.it - L'Arabia Saudita intende investire 600 miliardi di dollari negli USA

Il principe ereditario dell', Mohammed bin Salman, ha annunciato giovedì l'intenzione del regno di600diStati Uniti entro i prossimi quattro anni. L'annuncio precede la visita imminente del presidente americano Donald Trump in, una tappa strategica che riflette i profondi legami tra Washington e i Paesi del Golfo.La visita richiama alla memoria il viaggio del 2017 di Donald Trump, che aveva rotto la tradizione consolidata di scegliere il Regno Unito come prima destinazione all'estero. Quel viaggio messo aveva in evidenza i rapporti stretti tra l'amministrazione Trump ei leader delle monarchie petrolifere della regione, mentre la Trump Organization ha perseguito accordi in tutta la regione. I commenti del principe ereditario Mohammed bin Salman, riportati all'inizio di giovedì dall'agenzia di stampa statale, sono arrivati durante una telefonata con Trump: « Il principe ereditario ha affermato l'intenzione del regno di ampliare gli investimenti e il commercio con gli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, per un ammontare di 600die potenzialmente oltre», si legge nella nota stampa.