L’aperitivo del venerdì si fa in macelleria. Ecco il piccolo paradiso gastronomico nella periferia di Roma

A Nord della Capitale, sono in crescita gli indirizzi enogastronomici meritevoli di attenzione. Conca d’Oro sembra uno dei quartieri più in fermento, in fase di grande spolvero, fra nuove aperture e ristori diventati un punto di riferimentozona. Dall’opening del ristorante Riccioli d’Oro alsuccesso della trattoria Mangiadischi, la lista non è poi così corta. Tutti posticini di riguardo che suscitano interesse, anche quello di qualche gourmand, contribuendo ad allontanare il quartiere da quel grigiore che da tempo lo stava eclissando. Tra questi si nasconde una bottega tutta da scoprire, unain grado di riservare delle chicche incredibili, il meglio della produzione italiana di carne, salumi e formaggi. Già Le Officine del Gusto di Massimo Piccheri è davvero unper gli appassionati.