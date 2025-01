La verità in quel letto Choc al Grande Fratello i fatti scandalosi e la bufera | E lo perdonano?

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alscoppia un nuovo scandalo dopo il ripescaggio. Tra i concorrenti rientrati nella puntata del 23 gennaio c’è anche Jessica Morlacchi. Il pubblico ha dato una seconda possibilità alla cantante dei Gazosa dopo il suo burrascoso ritiro. Lei è tornata nella casa dopo aver siglato una tregua con Helena Prestes. Ma Jess ha ancora il dente avvelenato con altri due concorrenti del reality show di Canale 5. Si parla di Amanda Lecciso, che lei definisce una ex amica “colpevole” di non esserle stata vicina nel momento del bisogno, e di Luca Calvani, regista e attore toscano da cui Jessica si è sentita sedotta e abbandonata, usata per una presunta strategia di gioco.Jessica, nelle precedenti puntate del GF, ha avuto una serie di confronti molto duri con Luca. In questi faccia a faccia la cantante ha fatto riferimento anche a particolari piccanti: momenti di intimità tra loro due.