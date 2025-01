Iltempo.it - La vera storia di Almasri e la strana tempistica della richiesta di arresto

La gestione dell'e del successivo rilascio del generale libico Najem Osama, capopolizia giudiziaria e direttore del centro di detenzione di Mitiga, continua a far discutere. Accusato dalla Corte penale internazionale (CPI) di crimini contro l'umanità,è stato arrestato in Italia, ma come mai, è stato colto in flagrante solo dalle nostre forze dell'ordine? Visto che precedentemente già in Europa, possibile che in una delle varie tappe, avendo presentato anche lì regolarmente i propri documenti, la polizia e l'intelligence tedesca non abbiano quantomeno riconosciuto il soggetto? Soggetto che, dopo aver assistito a Juventus-Milan, è stato arrestato all'alba del 19 gennaio in un hotel di Torino grazie agli agentiDigos, che avevano identificato la sua presenza tramite i database Interpol.