Sport.quotidiano.net - La squadra. Bartolomei-Broh, si può fare. Angella pronto con Dell’Orco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue la preparazione dei biancorossi di Zauli in vista della partita di domenica al "Curi" contro il Pescara dell’ex Silvio Baldini. L’allenatore del Perugia sta cercando soluzioni a centrocampo per ovviare all’assenza di Torrasi fermato dal giudice sportivo. Non è escluso che Zauli cambi completamente la mediana, inserendodal primo minuto in coppia con. Giunti potrebbe finire in ballottaggio con l’ex Padova. In difesa, invece, Mezzoni ha lasciato il campo prima dei compagni ma sarà a disposizione di Zauli per domenica, dopo il turno di squalifica scontato nella gara di Gubbio. Differenziato, ma da programma, per, mentre a pieno ritmo si è allenatoche si candida per una maglia dal primo minuto nella gara contro gli abruzzesi.farà coppia con, mentre a sinistra ci sarà spazio per Giraudo.