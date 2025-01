Ilgiorno.it - La scena americana. New Orleans, l’Alabama e la musica “selvaggia”

I meno avvezzi al genere lo ricorderanno per la canzone “A love song for Bobby Long“, brano della colonna sonora del film omonimo con John Travolta e Scarlett Johansson. Per i più appassionati, invece, è uno dei massimi rappresentanti dellacosiddetta ’’, ossia quel filonele statunitense che si muove tra country, folk e rock. Domani sera sarà in Brianza, per un concerto gratuito. Suonerà dalle 21.30 al Club 3 di Notte, in via don Colli a Tregasio di Triuggio, il cantautore americano Grayson Capps (nella foto): l’evento segnerà la conclusione del suo tour italiano. Lo spettacolo di domani, organizzato dall’etichetta discografica brianzola Appaloosa Records, avrà una finalità benefica: a ingresso libero, raccoglierà donazioni per la Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento per le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.