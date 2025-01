Quotidiano.net - La proposta della Cisl: “I lavoratori partecipino alle imprese”. Sindacati, dem e manager spaccati

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 gennaio 2025 – Non bastava il referendum sul Jobs Act a spaccare il Pd sul fronte delicato del lavoro. Ora anche lasulla partecipazione deialla “vita” delle, approvata con un voto storico in Commissione Lavoro alla Camera, finisce per aprire una nuova lacerazione tra i dem. Ma le nuove regole sull’ingresso (non obbligatorio, ma affidato alla contrattazione) dei dipendenti negli organismi consultivi o gestionali delle, dividono anche il sindacato e la stessa Confindustria. Ma partiamo dal fronte del sì. A essere soddisfatto è innanzitutto il leader, Luigi Sbarra, che chiude il suo mandato con un risultato indubbio. “Si tratta – spiega – di un passo di enorme importanza per il Paese, per il riconoscimento e l’applicazione di un diritto sancito dalla Costituzione e per un modello di relazioni industriali e sociali moderno, costruttivo e democratico.