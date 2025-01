Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Ayala si sente male dopo un litigio con Martina

Momenti di tensione ci attendono nelle nuove puntate La. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti, il conte Ignacio desarà vittima di un malore improvviso, subitoaver discusso animatamente con. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.AnticipazioniLa: la relazione trae Margarita suscita malumoreDiversi mesila partenza di Curro e Manuel per il fronte, vedremo Margarita e Ignacio sempre più legati. La loro relazione però non sarà vista di buon occhio da Petra e da. Se la prima avrà motivi di risentimento verso l’ex, e sarà amareggiata all’idea che lui abbia definitivamente accantonato il loro progetto di vendetta per la morte del figlio Feliciano, la ragazza faticherà ad accettare la relazione tra il contee sua madre.