Ilrestodelcarlino.it - La Pieralisi si arrende al muro di Cortina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IMOCO 3 JESI 1 Parziali: 24-26, 25-20, 25-23, 25-16EXPRESS IMOCO: Forte 3, Bozza (L2), Arici (L1), Orso 13, Adigwe n.e., Novello 21, Pugiotto n.e., Bacchin 14, Corbanese n.e., Genovese 6, Airhienbuwa n.e., Moroni 11, Fiolo n.e., Manda 5. All. Gregoris.JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz, Marcelletti n.e., Paolucci 9, Peretti 9, Castellucci 15, Papagno 3, Canuti 11, D’Amore, Milletti 3, Moretto 16. All. Sabbatini. Arbitri: Fallica e Palmieri Finisce con una sconfitta il girone di andata per la. La sfida di San Donà di Piave si conferma difficile sin dalle prime battute, con lache deve inseguire (16-12) e dare fondo alla sua maggiore esperienza nella volata finale (21-19). Poi le padrone di casa crescono. Nel quarto set le venete mettono in difficoltà le marchigiane anche amettendo a segno il break decisivo sul 19-16.